भीषण गर्मी के साथ 'अघोषित कटौती' से UP में कोहराम, विदेशी कोयले से 'बढ़ेगा बिजली बिल'

उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी के बाद सबसे ज्यादा बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पूरे प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट के पीछे की बड़ी वजह कोयले की सप्लाई कम होना बताया जा रहा है। जिससे डिमांड के अनुपात में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से लगातार गांवों में हर रोज़ लगभग 14 घंटे की कटौती और शहरों में भी 3 से 4 घंटे की रैंडम कटौती जारी है। वहीं प्रदेश के नए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा इससे निपटने के लिए एसी कमरों में बैठकर प्लान बना रहे है, लेकिन उसका असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान ट्रांसफार्मर का जल जाना, तारों का टूटकर गिरने जैसे समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं। जिससे बिजली संकट बढ़ा है। वहीं कोयले की कमी की वजह से भी बिजली की समस्या बढ़ रही है। जबकि प्रदेश में कोयले की कमी से निपटने के लिए विदेशी कोयला भी मंगाने की तैयारी की जारी है। जिससे 50 पैसे से लेकर 1 रु तक का बिजली का दाम बढ़ाया जा सकता है। इससे भी बिजली की कटौती से परेशान लोगों को बढ़ते बिल से भी दोचार होना पड़ सकता है।

Electricity bill in up can be increased with cut of UP symbolic pics to show