15 नवम्बर तक अब एसजीपीजीआई में इमरजेंसी विभाग और ट्रामा सेंटर की हो जाएगी शुरुवात, इमरजेंसी में होंगे 210 बेड, लखनऊ आये मरीजों को मिलेगी और सुविधाएं

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS): एसजीपीजीआई में 15 नवंबर से इमरजेंसी विभाग और ट्रामा सेंटर की शुरुवात होने जा रही है जिसमे बेड्स की संख्या में इजाफा होने जा रहा है ताकि यहां इलाज कराने आये लोगों को और सुविधाएं मिल सके|

लखनऊ.Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS): एसजीपीजीआई(SGPGI) में इमरजेंसी डिपार्टमेंट और ट्रॉमा सेंटर की सेवाओं को 15 नवंबर तक शुरू कर दिया जायेगा| नई मशीनो और नयी तकनीक से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट करने की जटिल समस्याओं को अब आसानी से किया जा सकेगा| जिससे यहां इलाज कराने आए लोगों को काफी मदद मिल जाएगी| एसजीपीजीआइ में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हो सके इसके लिए ही इमरजेंसी विभाग और ट्रामा सेंटर को 15 नवंबर तक शुरू किया जाने वाला है|

इमरजेंसी वार्ड और ट्रामा सेंटर में हुई बेड़ों की बढ़ोतरी(Increase in fleet in emergency ward and trauma center)

एसजीपीजीआई(SGPGI) में 210 बेड का इमरजेंसी डिपार्टमेंट औऱ 50 बेड का ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है जिससे इलाज करने आये किसी भी मरीज को इधर-उधर ना भागना पड़े| क्युकी अकसर दूसरे जिलों से आये मरीजों को परेशानी होने लगती है| इन सब समस्याओं को देखते हुए ही एसजीपीजीआई ने जल्द ही इमरजेंसी विभाग में बेड़ों की संख्या में बढ़ौतरी करने का फैसला लिया है ताकि रेफेरल, स्थानीय और दूसरे जिले से आये लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके|

लखनऊ में कहाँ-कहाँ पर होती है इमरजेंसी हालत में भर्ती(Emergency admit of patient in Lucknow)

लखनऊ में SGPGIMS के साथ KGMU (King George Medical University) में ही सबसे ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट्स को भर्ती किया जाता है| ट्रॉमा सेंटर, क्वीन मैरी, लारी कॉर्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, बलरामपुर अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं|

