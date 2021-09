इस साल 8 दिन की होगी शारदीय नवरात्रि, 14 को रखा जाएगा नवमी तिथि का व्रत

Shardiya Navratri 2021 will be of Eight Days - इस बार दो तिथियां एक साथ पड़ने से शारदीय नवरात्रि (Navratri) आठ दिन की मनाई जाएगी। सात अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि 14 अक्टूबर तक रहेगी और 15 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा।