अखिलेश के बयान पर चाचा का पलटवार, कह दिया ज्यादा है दिक्कत तो पार्टी से निकाल दो

Akhilesh Yadav vs Shivpal Yadav: बीते दिन अखिलेश यादव ने अपने चाचा को भाजपा का करीबी बताते हुए कहा कि सपा में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। जिस पर शिवपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्यादा दिक्कत है तो पार्टी से निकाल दे।

पिछले काफी समय से सपा के मोहल्ले से बगावत की आवाजें बुलंद होते सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके समर्थक अखिलेश से नाराज होते दिखे। वहीं, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भी पार्टी से दूर होते नजर आए। ऐसे में चाचा भतीजों में बयान बाजी शुरू हो गई। इसी में बुधवार को अखिलेश यादव ने एक तरफ शिवपाल यादव को इशारों में भाजपा का करीबी बताते हुए चले जाने को कह दिया। इस पर शिवपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्यादा दिक्कत है तो पार्टी से निकाल दे।

Shivapal Yadav Replied to Akhilesh Yadav on Close to BJP Quote