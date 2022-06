लोकसभा उपचुनाव: शिवपाल यादव बोले 'मेरे आंख-कान बंद हैं, अखिलेश यादव और आजमखान

उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर चल रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा आमने सामने हैं। जिसमें रामपुर और आजमगढ़ में जोरदार टक्कर जारी है। वहीं इस बार शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। उन्होने चुनाव प्रचार को लेकर बहुत सारी बातें कही।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी परिवार के चाचा और भतीजे में राजनीतिक लड़ाई अब लोकसभा के उपचुनाव में भी दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से खासे नाराज चल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव मे उनकी पार्टी का ना तो कोई उम्मीदवार मैदान मे है और ना ही उनकी पार्टी किसी को समर्थन कर रही है। इसलिए उन्होने अपने आंख कान बंद कर लिये है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति की गलियों में चर्चा तेज हो गई है । इसी कड़ी में आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

FIle Photo of Shivpal Yadav on Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav during By Election