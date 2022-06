शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए बनाया स्पेशल प्लान, बोले धोखेबाज़ों के लिए यही सही..

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से अलग होकर चाचा शिवपाल यादव अब यादव मुस्लिम वोटो में सेंध लगाने का मन बना चुके हैं. जिसमें आजमखान खुद भी अब उनके साथ हैं. इसे बड़े स्तर पर यानी लोकसभा चुनाव २०२४ में बड़े गेम प्लानर के तौर पर देखा जा रहा है. जिसे लेकर शिवपाल यादव ने प्रसपा के पदाधिकारियों के साथ आज ४ घंटे तक बैठक की। जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा तक सभी बूथ पर मजबूत टीम बनाने का निर्णय लिया गया है.

ऐसे मे अखिलेश यादव के लिए अब समस्याएँ एक बार फिर से बढ़ने जा रही हैं. क्यूंकि आजमखान ने अभी तक अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी दूर नहीं की है। जबकि अखिलेश यादव अभी भी आजमखान से अपने को नजदीक बताते हुए रिश्ते अच्छे होने का दावा कर रहे. प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रभारियों और फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों एवं प्रवक्ताओं की बैठक लखनऊ कार्यालय पर हुई। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि प्रगतिशील सामाजवादी पार्टी (लोहिया) अपने पूर्व के अनुभवों से सबक लेते हुए आसन्न स्थानीय निकाय का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा।

File Photo of Shivpal Yadav during meeting Party office against sp chief Akhilesh Yadav