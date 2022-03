वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स के आगामी प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी श्वेता महारा, एक्ससीलुसिवेली हुईं साइन

भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत मुस्कान और मदमस्त अदाओं से सभी को अपना दीवाना बना देने वाली खूबसूरत अभिनेत्री श्वेता महारा जल्द ही वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स की आगामी प्रोजेक्ट्स/योजनाओं में नजर आने वाली हैं।

भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत मुस्कान और मदमस्त अदाओं से सभी को अपना दीवाना बना देने वाली खूबसूरत अभिनेत्री श्वेता महारा जल्द ही वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स की आगामी प्रोजेक्ट्स/योजनाओं में नजर आने वाली हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि श्वेता महारा का इंस्टाग्राम पेज कह रहा है। जी हां श्वेता महारा भोजपुरी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स का हाथ/दामन थाम लिया है। हाल ही में वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स ने श्वेता महारा को एक्ससीलुसिवेली साइन किया है। जिसके लिए श्वेता ने वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स के एमडी रत्नाकर कुमार को शुक्रिया भी कहा हैं।

