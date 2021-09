बेटियों के सपनों की कब्रगाह बन रही मुंबई: सिद्धार्थ नाथ

(Another Nirbhaya case in Mumbai) जहां कांग्रेस, वहां ही होती हैं निर्भया

लखनऊ, (Another Nirbhaya case in Mumbai) मुंबई में "एक और निर्भया" होने की घटना को शर्मनाक बताते हुए यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को आड़े हाथों लिया है। (Another Nirbhaya case in Mumbai) शनिवार को जारी एक प्रेस वक्तव्य में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस जब केंद्र में थी, तब दिल्ली में दिल दहला देने वाला "निर्भया" कांड हुआ और अब जबकि महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है तो वहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह और बात है कि राजकुमारी प्रियंका वाड्रा को इन वारदातों से शर्म नहीं आती।

(Another Nirbhaya case in Mumbai)सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई, अब महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बनती जा रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों से बेटियां अपने सपनों को उड़ान देने के इरादे से आती हैं लेकिन महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीन प्रवृत्ति मुंबई को बेटियों के सपनों की कब्रगाह बना रहा है।

(Another Nirbhaya case in Mumbai)बता दें कि मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसने राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी है। बताया जा रहा है कि दरिंदगी के बाद रेप पीड़िता की मौत हो गई है। पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई थी। अब पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। (Another Nirbhaya case in Mumbai) जानकारी के अनुसार घटना के बाद जब पीड़िता को लाया गया था तब ज्यादा खून बह गया था और खून की कमी के कारण उसकी मौत हुई है।