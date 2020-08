यूपी सरकार के एक और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव, हुए होम आइसोलेट

यूपी में संक्रमितों की संख्या दो लाख पार करने के बाद कोरोना (Coronavirus in UP) की रफ्तर कम होने का नाम नहीं ले रही है।

लखनऊ. यूपी में संक्रमितों की संख्या दो लाख पार करने के बाद कोरोना (Coronavirus in UP) की रफ्तर कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में गुरुवार को भी पांच हजार मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी सरकार (UP Governemnt) के प्रवक्ता व खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Sidharthnath Singh) की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona positive) आ गई है। जिसके बाद वो होम आईसोलेट (Home Isolate) हो गए हैं। गुरुवार को उन्होंने अपनी कोरोना जांच करवाई थी, जो पॉजिटिव आई है। उन्हें दो दिनों से बुखार व गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए थे। इसकी जानकारी खुद अपने आधिकारिक ट्विटर के जरिए दी है।

ये भी पढ़ें- दो मासूम जानवरों को पैरों तले कुचलते हुए लाउड म्यूजिक के लेती रहे मजे, दिल दहला देने वाला वीडियो हुआ वायरल

उन्होंने कहा कि 'कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं अपनी जांच करवा लें। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बुधवार को प्रयागराज में थे और कई सड़कों के लोकार्पण समारोह में शामिल भी हुए थे। जहां कई पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी थी।

ये भी पढ़ें- कोरोनाः यूपी में दो लाख पार संक्रमितों की संख्या, एक और मंत्री व दो सांसद की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के एक दर्जन से अधिक मंत्री व विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बुधवार को ही यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर व बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।