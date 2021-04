Silver Price Today : 02 अप्रैल 2021 को लखनऊ में चांदी की दर, प्रति 100 ग्राम चांदी की कीमत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. Silver Rate in Lucknow : उत्तर प्रदेश की लखनऊ में शुक्रवार Todays (02 April 2021) Silver Price in Lucknow में चांदी की कीमत 65,000 रुपए per 1 KG है जो कल (01 April 2021) के मुकाबले 1,400 रुपए अधिक है। वहीं गुरुवार को 1 किग्रा चांदी की कीमत 63,600 रुपए Per 1 KG थी।

Silver Rate in Lucknow की बात की जाए तो बाजार में हर दिन Silver Rates में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि, अप्रैल महीने के दूसरे दिन Silver की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। लखनऊ में 24 मार्च को Per 10 Gram चांदी की कीमत 653 रुपए थी। आमतौर पर Silver Investment को भी फायदे का सौदा माना जाता है। मौजूदा वक्त में चांदी में निवेश के कई विकल्प हैं। पेपर बॉन्ड, पेटीएम चांदी और फिजिकल चांदी आदि तरीकों से चांदी खरीदी जा सकती हैं।

Today (02 April 2021) Silver Price Per Gram in Lucknow (INR)

Gram Silver Rate Today 1 Gram 65 8 Gram 520 10 Gram 650 100 Gram 6,500 1 Kilo Gram 65,000

Silver Price in Lucknow (INR) Last 10 days

Date 10 Gram 100 Gram 1 KG 02 April 650 6500 65000 01 April 636 6360 63600 31 March 632 6320 63200 30 March 639 6390 63900 29 March 657 6570 65700 28 March 647 6470 64700 27 March 649 6490 64900 26 March 650 6500 65000 25 March 657 6570 65700 24 March 653 6530 65300

Silver Rate in Lucknow : लखनऊ में शुक्रवार को बाजारों में रोजाना की तरह ही चहल-पहल रही। Todays (02 April 2021) Silver price in Lucknow के आधार पर ज्वैलर्स ने चांदी की खरीदारी की और बेचा। बता दें कि उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में चांदी के आभूषणों की भी मांग बहुत ज्यादा है। चांदी के आभूषणों के अलावा यहां भगवान के लिए भी आभूषण तैयार किए जाते हैं। भगवान के लिए चांदी का छत्र और चंवर बनाया जाता है। तमाम मंदिरों में और लोग स्वयं भी भगवान के लिए चांदी के आभूषणों की खरीददारी करते हैं।