Silver Rate Today (7 January 2022), Silver Price Today in Uttar Pradesh : लखनऊ चांदी के दाम

सुनहरी चांदी जिसको शरीर में पहनने मात्र से बहुत से बदलाव दिखते हैं। राजधानी में ऐसी कई जगह हैं जहा पर चांदी के खास उपयोगो के बारे में जानकारी दी जाती हैं। लखनऊ इ ऐसे खास बाजार भी हैं जहा से अच्छी खरीदारी की जा सकती हैं।

Published: January 07, 2022 08:30:58 am

लखनऊ , Silver Rate Today(7 January 2022) उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में चांदी के आभूषणों की मांग बहुत ज्यादा है। क्योकि यहाँ पर चांदी के आभूषणों के अलावा भगवान के लिए भी आभूषण भी बनाए जाते हैं। साथ ही भगवान् की मूर्तियों की भी मांग बहुत होती है। किसी खास पर्व पर भगवान के लिए चांदी का छत्र और चंवर बनाया जाता है। तमाम मंदिरों में और लोग स्वयं भी भगवान के लिए चांदी के आभूषणों की खरीददारी करते हैं। व्यापारियों के लिए इस प्रकार के ऑर्डर बहुत ही मायने रखते हैं।

Silver Rate Today (7 January 2022), Silver Price Today in Uttar Pradesh : लखनऊ चांदी के दाम,Silver Rate Today (7 January 2022), Silver Price Today in Uttar Pradesh : लखनऊ चांदी के दाम,Silver Rate Today (7 January 2022), Silver Price Today in Uttar Pradesh : लखनऊ चांदी के दाम