बकरीद पर सादगी व अकीदत अदा होगी नमाज, कानपुर में पुलिस-प्रशासन अलर्ट

Bakrid 2022: बकरीद को लेकर मुस्लिम समाज तैयारियां पूरी हो गई हैं। बकरीद में सादगी से नमाज अदा करने की अपील है।

कोरोनाकाल के बाद ईदुल-जुहा (बकरीद) रविवार को खुशियों के बीच मनाई जाएगी। प्रमुख ईदगाह पर 7.45 तो पुरानी ईदगाह में 8 बजे बकरीद की नमाज होगी। इसके अलावा अन्य मस्जिदों में भी सादगी व अकीदत से ईद-उल-अजहा की नमाज अदा कराई जाएगी। वहीं घरों में इबादत की खुशबू महकेगी और नमाज बाद एक-दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश की जाएगी। इसको लेकर सभी जगह तैयारियां हो गई। खास तौर से मुस्लिमों में उत्साह है।

Simplicity and Aqeedat Namaz on Bakrid police-administration alert in Kanpur