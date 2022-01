यूपी में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 9,60,482 होर्डिंग हटी, पुलिस विभाग ने जमा कराए 10,007 लाईसेंसी शस्त्र

आचार संहिता लगने के बाद से पूरे प्रदेश में अब तक 9 लाख 60 हजार 482 होर्डिंग हटाई गई है। इसमें से अकेले लखनऊ में अब तक 30 हजार से ज्यादा प्रचार-सामग्री को प्रशासन और नगर निगम हटा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि सरकारी संपत्तियों से कुल 7,32,186 प्रचार सामग्री हटाई गई है।

लखनऊ. आचार संहिता लगने के बाद से पूरे प्रदेश में अब तक 9 लाख 60 हजार 482 होर्डिंग हटाई गई है। इसमें से अकेले लखनऊ में अब तक 30 हजार से ज्यादा प्रचार-सामग्री को प्रशासन और नगर निगम हटा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि सरकारी संपत्तियों से कुल 7,32,186 प्रचार सामग्री हटाई गई है। निजी संपत्तियों से कुल 2,28,296 प्रचार सामग्री हटाई गई है। जबकि सरकारी संपत्तियों से वॉल राइटिंग के कुल 38,891 पोस्टर के 3,42,907, बैनर के 2,30,987 और अन्य के 1,19,401 मामलों में कार्रवाई की गई है। निजी संपत्तियों के मामलों में वॉल राइटिंग के 19,615, बैनर के 58,769, पोस्टर के 1,14,688 और 35,224 अन्य मामलों में कार्रवाई हुई है।

Since imposition of code of conduct 9,60,482 hoardings removed so far