यूपी में 6 आईएएस अफसर, दो आईपीएस अफसरों के तबादले

आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ जिलों के डीएम को बदल दिया गया है। आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी को हटाकर प्रतीराक्षत किया गया है। सीतापुर के डीएम विशाल भारद्वाज व हापुड़ के डीएम अनुज सिंह को दूसरे जिलों की कमान सौंपी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने छह और आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ जिलों के डीएम को बदल दिया गया है। आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी को हटाकर प्रतीराक्षत किया गया है। सीतापुर के डीएम विशाल भारद्वाज व हापुड़ के डीएम अनुज सिंह को दूसरे जिलों की कमान सौंपी गई है। अनुज को सीतापुर जबकि विशाल को आजमगढ़ का डीएम बनाया गया है। मेरठ की अपर आयुक्त मेधा रूपम को हापुड़ का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा दो दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले से रिक्त हुए एसईओ यूपीसीडा कानपुर के पद पर गाजियाबाद की सीडीओ अस्मिता लाल को तैनात किया गया है। तबादलों का दौर अभी जारी रहेगा।

Six IAS Officers and Two IPS Officers Transferred in UP