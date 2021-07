ढाई करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 गिरफ्तार, बड़े शहरों की नाइट पार्टियों में करते थे सप्लाई

Six members of drug smuggling gang arrested by special task force- स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने राजधानी लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह में शामिल छह तस्करों को दो किलो 651 ग्राम मैथाडोन ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ का कहना है कि बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय कीमत ढ़ाई करोड़ रुपये है।