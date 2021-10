छह हजार पेंशनरों को मिलेगी महंगाई राहत की चार किस्तें, एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत देने की स्वीकृति

Six thousand pensioners will get four installments of dearness relief- त्योहारों के सीजन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने यूपी के पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे करीब छह हजार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का निर्णय किया गया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।