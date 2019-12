प्रदर्शनकारियों के स्कैच हुए जारी, सामने आए सभी उपद्रवियों के चेहरे

लखनऊ. गुरुवार 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ के खदरा इलाके में हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों का स्कैच जारी किया गया है। (Citizenship Amendment Act) 48 उपद्रवियों का स्कैच शनिवार को जारी किया गया। एसएसपी कलानिधि नैथानी (SSP Kalanidhi Naithani) के अनुसार, लखनऊ में हिंसा फैलाने वालों में से 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाशी में भी पुलिस टीम जुटी है। सभी प्रदर्शनकारियों को सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के आधार पर ढूंढा जा रहा है। प्रशासन इन आरोरियों पर रासुका और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।

@lkopolice on an arresting mission based on cctv footages , photography & scientific evidences 250 law breakers arrested so far .

Raids are still on . @Uppolice @ANI @dgpup @CMOfficeUP https://t.co/gUjV5eIxl6