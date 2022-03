एक रूपया भी नहीं आएगा बिजली बिल, 24 घंटे मजे से चलाएं ये खास एसी

गर्मियों का मौसम आ चुका है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बिजली का बिल भी बढ़ता जाएगा। अगर आप भी बिजली के बिल (Electricity Bill) से परेशान रहते हैं तो आपके लिए मार्केट में सोलर एसी (Solar AC) भी उपलब्ध हैं। जिन्हें आप रोजाना 24 घंटे भी चलाएंगे तो बिजली का बिल एक रूपया भी नहीं आएगा और पूूरी गर्मी आप एसी (AC) की ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकेंगे।

March 13, 2022

यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मार्च की शुरुआत से ही लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन के साथ ही रात के समय भी पंखे चलने शुरू हो गए हैं। जल्द ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही एयर कंडीशनर (AC) चलने भी शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते हजारों रुपये का बिजली बिल (Electricity Bill) भी आता है। इस वजह से लोग कुछ घंटे के लिए ही एसी चलाते हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए विभिन्न कंपनियों ने बाजार में सोलर एसी (Solar AC) भी उतारे हैं। जिन्हें आप 24 घंटे भी चलाएंगे तो एक रुपया भी बिजली बिल नहीं आएगा। इसलिए बिजली बिल की टेंशन छोड़ आप भी घर में सोलर एसी इंस्टॉल करवा सकते हैं।

मार्केट में सोलर एसी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि महंगा बिजली बिल अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एकमुश्त भुगतान कर लोग हर महीने आने वाले हजारों रुपये के बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं। सोलर एसी थोड़े महंगे जरूर होती हैं, लेकिन ये बहुत कम समय में आपका पूरा पैसा वसूल कर देते हैं। मार्केट में एक टन वाला सोलर एसी के दाम (Solar AC Price) लगभग एक लाख रुपये तक हैं। जबकि 1.5 टन वाले सोलर एसी के 2 लाख रुपये तक में उपलब्ध हैं। अब आप साेच रहे होंगे की सोलर एसी तो बहुत महंगा है। लेकिन, बिजली से चलने वाले एसी से इसकी तुुलना करेंगे तो यह आपका काफी सस्ता पड़ेगा।

इसलिए सस्ता है सोलर एसी अगर आपके यहां एक टन का बिजली से संचालित एसी (Electric AC) है तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि एक दिन में एवरेज 20 से 25 यूनिट की खपत होती है। यानी महीनेभर में 600 से 800 यूनिट बिजली की खपत। अगर हम इसकी 8 रुपये प्रति यूनिट से गणना करें तो 5000 से 6500 रुपये प्रति माह सिर्फ एसी का बिल हुआ। अगर हम गर्मियोंं के सीजन यानी 8 माह एसी चलाते हैं तो 40 हजार सेे 52000 हजार का बिजली बिल आता है। इस तरह दो साल में आप एसी का इस्तेेमाल करने के बाद एक लाख रुपये तक का बिल भरते हैं और इसमें एसी के 40 हजार जोड़ दें तो यह राशि एक लाख 40 हजार रुपये हो जाती है। जबकि आप बाजार से एक लाख रुपयेे मेें सोलर एसी खरीद सकते हैं, जाे दो साल में ही आपके पूरे पैसे वसूल करा देगा इस तरह सोलर एसी बेहद फायदे का सौदा है।

