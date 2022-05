यूपी को जल्द मिलेगा नया भाजपा अध्यक्ष, क्या होगा कोई युवा चेहरा, ये नाम रेस मे शामिल

BJP Uttar Pradesh Adhyaksh: भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द ही होने वाली है। इसमें युवा चेहरो के नाम अधिक चर्चा में हैं। वहीं अन्य कई पदों पर भी नाम घोषित किए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश बीजेपी को अब नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का इंतजार है। चर्चा है कि इसी महीने यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 20 और 21 मई को जयपुर में राष्ट्रीय परिषद होनी है। इससे पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने की चर्चा काफी तेज है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही कई और संगठनात्मक बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेंगे। सियासत के गलियारों में कई बड़े नामों के चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन देखना ये है कि बीजेपी किसको अध्यक्ष पद की शपथ दिलाएगी।

