गलतियों से सबक नहीं सीखते अखिलेश, पार्टी के ही विधायकों ने कह दी बड़ी बात

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ पार्टी के सदस्यों ने ही मोर्चा खोल दिया। विधायकों ने कहा अखिलेश अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे।

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव अपनी सियासी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखते। सपा के तमाम विधायकों का यह निष्कर्ष हैं। इन नेताओं के अनुसार बीते विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की मुख्य वजह टिकट वितरण में देरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, पार्टी कार्यकर्ताओं से तालमेल का अभाव और लचर चुनावी रणनीति रही है। गत शनिवार को विधानसभा चुनावों में मिली हार के कारणों की समीक्षा में एक एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट में भी यह बताया गया। इसके मुताबिक़ सपा मुखिया की कई गलतियों के कारण चुनाव में हारी पार्टी। इसके बाद भी सपा मुखिया आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया है। जबकि 23 जून को इन दोनों सीटों पर मतदान होना हैं। इसके बाद भी सपा मुखिया ने प्रत्याशी चयन में तेजी नहीं दिखाई है। यहीं नहीं विधान परिषद के चुनावों के लिए भी उम्मीदवार तय करने के बाबत भी उनका ऐसा ही रवैया है।

SP MLA On Akhilesh Yadav said Not learn Lesson his Mistakes