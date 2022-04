अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोले शफीकुर्रहमान बर्क, 'मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर रही समाजवादी पार्टी'

समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा अपनी ही पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला है। बर्क ने कहा है कि वह सपा के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। सपा मुसलमानों के लिए तो कोई काम कर ही नहीं रही है।

समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क एक बार सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना। शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा है कि वह सपा के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। सपा मुसलमानों के लिए तो कोई काम कर ही नहीं रही है। बर्क का अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की लेकिन तंज के साथ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से। इस वजह से यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा।

SP MP Shafiqu Rahman Bark Said Party not Doing Work for Muslims