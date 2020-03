नासिक से 200 लोगों को लेकर कानपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन, सबको लगी क्वारेंटाइन सील

लखनऊ. यूपी ही नहीं देश-दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप से लोग सहमे हैं। दूसरे देशों या फिर अन्य राज्यों बसे यूपी के लोगों की घरवापसी जारी है। यातायात सेवायें ठप हैं, तो लोग पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े हैं। दूसरे राज्यों में से यूपी आ रहे लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योगी सरकार ने विशेष निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि मानवीय आधार पर की जाए पैदल आ रहे लोगों की विशेष व्यवस्था की जाये। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नासिक से एक विशेष ट्रेन 200 यात्रियों को लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची विशेष ट्रेन में नासिक से 200 यात्री आये। प्लेटफार्म पर ही सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें 14 दिन क्वारेंटाइन के निर्देश दिये गये। सभी के हाथों पर सील भी लगाई गई। भारत ही नहीं कोरोना प्रभावित देशों से यूपी लौटने वालों की संख्या 28 हजार पा कर गई है।

