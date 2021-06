Sputnik-V Vaccination 2021:स्पूतनिक- वी वैक्सीनेशन के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन,जानिए सारे नियम,पढ़िए पूरी खबर

लखनऊ. (Sputnik-V Vaccination) शनिवार से होगा मेदांता अस्पताल लखनऊ में स्पूतनिक- वी का वैक्सीनेशन। मेदांता लखनऊ के निदेशक डॉ राकेश कपूर ने दी जानकारी। (CoWIN App)सोमवार से शनिवार तक वैक्सीनेशन की सुविधा होगी उपलब्ध। (CoWIN App) कोविन ऐप पर पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। (CoWIN App) कोविन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही होगा टीकाकरण। हफ्ते में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मेदांता में लगेगा टीका।

मेदांता के निदेशक डॉ राकेश कपूर ने बतायाकि कोविड टीकाकरण अभियान में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर मेदांता हॉस्पिटल में आम जनता के लिए कोविशील्ड के साथ-साथ स्पुतनिक-वी ,वैक्सीन भी उपलब्ध है। यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। डॉ कपूर ने कहाकि https://selfregistration.cowin.gov.in/ पर मेदांता हॉस्पिटल को चुन कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हैं।

(CoWIN App) ऐसे कराए रजिस्ट्रेशन

> आपको CoWIN वेबसाइट पर जाना होगा सबसे पहले उसके बाद Register/Sign in पर क्लिक करना हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को डाल दे फिर Get OTP पर क्लिक करें। जब आपके नंबर पर OTP आ जाए तो उसे साइट पर enter कर Verify पर क्लिक कर दें। ठीक उसके बाद Register for Vaccination पेज खुल जायेगा। जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स भरनी होगी। जैसे Photo, ID proof, name, gender and date of birth । इसके बाद Register पर टैप कर दें।

> Register करने के बाद आपको (appointment schedule )अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का विकल्प मिलेगा। नाम के बराबर में Schedule का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें। फिर सर्च बार में अपना पिनकोड डालें। जहां-जहां सेंटर्स होंगे वहां-वहां पिन दिखाई देगी। time and date सेलेक्ट करें और Confirm पर क्लिक कर दें।

> आप को बता दें कि यूजर्स एक लॉगइन के जरिए चार सदस्यों को जोड़ सकते हैं और आसानी से (Appointment )को (reschedule) रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं।