10 मार्च से लग रहा होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं करना चाहिए पूजा, यज्ञ, गृह प्रवेश सहित ये काम, गर्भवती महिलाएं रखें विशेष ध्यान

होलाष्टक के आठ दिनों में नारायण या अपने ईष्ट देव की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन आठ दिनों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस बार 10 मार्च से होलाष्टक लग रहा है। ऐसे में इन आठ दिनों में कुई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है।

Holashtak 2022: फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। मगर होली से भी आठ दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। माना जाता है कि होलाष्टक से होली तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए. होली से पहले के इन आठ दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। इसके पीछे यह कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान ही यानी कि इन आठ दिनों में हिरण्कश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी लेकिन प्रहलाद लगातार नारायण का नाम जपते रहे। इस कारण हिरण्कश्यप प्रहलाद का कुछ न बिगाड़ सके। इसके बाद पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था लेकिन वरदान का दुरुपयोग करने के कारण वह खुद जलकर राख हो गईं। प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इस तरह इन आठ दिनों में प्रहलाद की जीत हुई।

