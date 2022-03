उत्तराखंड की बर्फ पिघलने से यूपी के 11 जिलों में भुखमरी की नौबत क्यों?

Alaknanda River Valley in Uttarakhand भारत के राज्य उत्तराखंड में अलकनंदा नदी घाटी के ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण गंगा नदी में पानी की कमी होने की संभावना अब बढ्ने लगी है। जिसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में हो सकता है। खास तौर पर उनपर इसका असर ज्यादा पड़ेगा जिनकी आजीविका नदी के पानी पर डिपेंड है। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिलों में सिंचाई पर सीधा असर देखने को मिलेगा।

उत्तराखंड से निकालने वाली जलधारा आगे बदलकर गंगा नदी परिवर्तित होती है, जिसका अधिकांश पानी अलकनंदा से आता है। जियोकाटरे जर्नल में प्रकाशित शोध रिपोर्ट 'इनवेंटर ऑफ ग्लेशियर्स 'के अनुसार, अलकनंदा ग्लेशियर क्षेत्र में पिछले 50 साल यानी 1968 से 2020 के दौरान 59 वर्ग किलोमीटर में फैला ग्लेशियर पिघल गया है। अलकनंदा के कुल ग्लेशियर क्षेत्र में यानी 50 साल के दौरान आठ प्रतिशत की कमी आ गयी है। ग्लेशियर क्षेत्र में कमी तभी आती है जब ग्लेशियर पिघलने की दर बर्फ बनने की दर से अधिक होती है। ग्लेशियर का क्षेत्र यहां हर साल 11.7 मीटर की दर से कम होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अलकनंदा का ग्लेशियर क्षेत्र इतनी ही तेजी से कम होता रहा तो गंगा नदी में पानी की कमी हो सकती है।

File Photo of Meting Glacier in Ganga and Alaknanda River Valley in Uttarakhand