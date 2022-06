40 फीसदी महंगी हुई किताबें, कॉपी रजस्टिर के पन्ने की ये हैं नई कीमत

Inflation: महंगाई से छात्र भी अछूते नहीं रहे। नया सत्र शुरू होने से पहले मंहगाई का ग्रहण लग गया है। किताबों से लेकर कॉपियां तक कीमतों में बदलाव हो गया।

अब जून की छुट्टियां खत्म होने को है तो छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने नए शक्षिा सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल कालेज खुलने में कुछ ही दिन शेष बाकी है। कागज के भाव बढ़ने और नई शक्षिा नीति के बाद पाठ्यक्रम बदलने के डर से बुक सेलरों ने नये आर्डर देना बंद कर दिए। जिसके पास जो स्टाक था बस उसी पर नर्भिर है बुकसेलर।कापी किताबों के रेट बढ़ने से अभिभावकों की भी मुसीबतें बढ़ गई है उन खर्च का अतिरक्ति बोझ बढ़ गया। कापी और रजस्टिर के रेट पुराने है लेकिन पन्नों मे कटौती कर दी गई है।

Stationery Books and Copies Price Hike in School New session