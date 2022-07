यूपी में बालू और मोरम का भंडारण शुरू, महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने बनाया प्लान

उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए इस बार बालू और मौरम का स्टोरेज रिकॉर्ड लेवल पर कर लिया है। जिससे मानसून के दौरान किसी भी स्तर पर खनिजों की कमी नहीं होगी। जिसकी सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भी डाल दी गई है।

उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश की सचिव एवं निदेशक डा० रोशन जैकब ने बताया कि, खनन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मात्रा में बालू और मोरम का भंडारण कराया गया है । मानसून अवधि में खनिजों की किसी भी दशा में कमी नहीं होने दी जाएगी और अब तक का सबसे अधिक भंडारण प्रदेश में किया गया है। उन्होंने कहा की पर्याप्त मात्रा में भंडारण किए जाने से उपभोक्ताओं को उचित रेट पर खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

IAS Roshan Jacob on Sand Mining in UP