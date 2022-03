यूक्रेन में फंसे छात्र लगा रहे मदद की गुहार, यूपी के 1980 लोगों ने वापसी के लिए मांगी मदद

उत्तर प्रदेश से करीब 1980 लोगों ने यूक्रेन से घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। इनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। प्रदेश सरकार वहां फंसे भारतीयों की जानकारी के लिए लगातार संपर्क बनाए हुई है।

उत्तर प्रदेश से करीब 1980 लोगों ने यूक्रेन से घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। इनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। प्रदेश सरकार वहां फंसे भारतीयों की जानकारी के लिए लगातार संपर्क बनाए हुई है। वहीं, सोमवार को 37 बच्चे भारत लौट आए। यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों की कुल संख्या 100 हो गई है लेकिन बड़ी संख्या में अब भी कई लोग वहां फंसे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी से बच्चों को उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने की निशुल्क व्यवस्था की है।

Students Trapped in Ukraine Urge for Help to Return to India