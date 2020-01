लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय 15 को करेंगे पदभार गृहण, पुलिस में लोगों का बढ़ाएंगे विश्वास

लखनऊ. यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद एडीजी सुजीत कुमार लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर बने। एडीजी सुजीत कुमार 15 को मकर संक्रांति के पर्व पर पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार गृहण करेंगे। एक टीम के रूप में पुलिस में लोगों का विश्वास बढ़ाएंगे।

Sujeet Pandey, Police Commissioner Lucknow: Our priorities include improvement in citizen-centric services and public delivery system, as well as reduction in delivery time of our services. We as a team would like to increase faith of people in Police. pic.twitter.com/NkpWRdMqLM