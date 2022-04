गर्मी में घूमने का प्लान बना रहे हैं? लेकिन Corona से स्कूल में छुट्टी का समय बदल गया..

देश भर में कोरोना के बाद से जो हालात बनें हैं वो काफी मुश्किल भरे हैं। ऐसे में सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं भी घूमने के लिए जाने से पहले स्कूलों की छुट्टियों का एक बार फिर से पता कर लें क्योंकि हाल ही में सरकार ने कोरोना को लेकर काफी निर्णय लिए हैं। वहीं जहां जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ कोरोना की स्थिति भी पहले से मालूम कर लें।

Summer Vacations 2022 उत्तर प्रदेश में मई का मौसम लोगों के घूमने फिरने का होता है। क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कई स्कूल एक्सट्रा क्लास भी शुरू कर रहे है। जिससे बच्चों को उनकी छूट चुकी पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। ऐसे में कहीं भी जानें से पहले मई में कितने दिन स्कूल चलेगा ये जान लीजिए।

File Photo of School Holidays in India after Covid