अयोध्या प्रकरण पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, बैठक में लिया अहम निर्णय

लखनऊ. अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Ayodhya Verdict) के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) ने मंगलवार राजधानी लखनऊ मेंं बैठक की। बैठक शुरू होते ही हंगामा हो गया। बोर्ड के सदस्यों ने चेयरमैन के फैसले का विरोध किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। बैठक में साते में से छह सदस्यों ने पिटीशन दायर करने का दिया था समर्थन लेकिन अंतिम फैसला रिव्यू पिटिशन दायर न करने का लिया गया।

छह सदस्य चेयरमैन के पक्ष में

माना जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड पांच एकड़ जमीन लेगा। वहीं जमीन पर मस्जिद के साथ ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो सकता है। बोर्ड में आठ में से छह सदस्य बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी के समर्थन में रहे और अन्य सदस्य इमरान माबूद और अब्दुल रज़्ज़ाक चेयरमैन के फैसलों के खिलाफ। बता दें कि लखनऊ के वक़्फ़ बोर्ड के आफिस में हो रही इस मीटिंग में बोर्ड के 8 में से 7 सदस्य उपस्थित रहे। इनमें चेयरमैन जुफ़र फारूकी के साथ अब्दुल रज्जाक, अदनान फारुख शाह, खुशनूद मियां, जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद जुनीद और मोहम्मद अबरार अहमद बैठक में मौजूद हैं. वहीं, बोर्ड के एकमात्र सदस्य इमरान माबूद खान ने बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार किया।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल रज्जाक खान ने बताया कि मीटिंग में ज्यादातर सदस्यों ने इस बात पर समर्थन दिया है कि रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की जानी चाहिए। वहीं पांच एकड़ जमीन ली जाए या नहीं इस पर फैसला अभी बोर्ड ने नहीं किया है।

Abdul Razzaq Khan,Sunni Waqf Board: Majority decision in our meeting is that review petition in Ayodhya case should not be filed. pic.twitter.com/pwexHmprHb