यूपी में अब जमकर बजाइये DJ, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

Supreme court lifts ban on DJ in UP. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) के प्रदेश में डीजे (Disc Jockey) बजाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है।