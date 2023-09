नए संसद में पहले दिन सभी सांसदों को दिया जाएगा सरप्राइज गिफ्ट, यूपी से सबसे अधिक सांसद

Surprise Gift to all MPs in New Parliament Building: विशेष सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को सदन की कार्यवाही नए भवन में शुरू होगी। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को एक विशेष गिफ्ट दिया जाएगा।





सेंट्रल हॉल के इस कार्यक्रम के समापन के बाद विधिवत पूजा के साथ नई संसद में प्रवेश शुरू होगा।

विशेष गिफ्ट के तौर पर सांसदों को खास किट दिया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान की एक प्रति होगी। इस विशेष किट में स्मारक सिक्के और नई संसद पर टिकटों वाली पुस्तिका के साथ-साथ संसद भवन की मुहर सहित कई अन्य उपहार भी शामिल होगा।



आपको बता दें कि, विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही संसद के नए भवन में दोपहर बाद 1:15 बजे शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को सुबह 9:30 बजे संसद के पुराने भवन में सभी सांसदों का फोटो सेशन होगा। इसके बाद नए संसद में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंगलवार को सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा, जिसके डेढ़ घंटे तक चलने की संभावना है।



नेता प्रतिपक्ष भी दे सकते हैं स्पीच

सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल के अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का भाषण हो सकता है।



बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी का भी भाषण हो सकता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, हालांकि उनके बोलने या नहीं बोलने को लेकर स्थिति साफ नहीं है।



सेंट्रल हॉल के इस कार्यक्रम के समापन के बाद विधिवत पूजा के साथ नई संसद में प्रवेश शुरू होगा। संसद के नए भवन में मंगलवार को दोपहर बाद 1:15 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 19 सितंबर को नए संसद भवन में संसद सत्र की बैठक होगी और 20 सितंबर से नए भवन में नियमित संसदीय काम-काज शुरू होगा।