पांच अगस्त को नवरत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे रामलला, चार पीढ़ियों से यह परिवार बना रहा रामलला के कपड़े

अयोध्या. राम जन्मभूमि परिसर में शिलान्यास की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आगमन को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। इस बीच भूमि पूजन के दिन रामलला जिस पोशाक को पहनेंगे उसे भी सिला जा रहा है। इस दिन रामलला नवरत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे। इसे तैयार करेंगे टेलर भगवती प्रसाद और उनका परिवार। भगवती प्रसाद का परिवार पिछली चार पीढ़ियों से रामलला के लिए पोशाक बना रहा है।

Ayodhya: Tailors Bhagwat Prasad and Shankar Lal are preparing the clothes with which 'Ram Lalla' will be covered with on 5th August. Shankar Lal says, "This is our 4th generation that is engaged in making clothes for the idol of Ram." (1/2) pic.twitter.com/fVTyLIXGjF