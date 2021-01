बर्ड फ्लू बीमारी से बचाव के लिए बरतें सावधानियां-जिलाधिकारी

लखनऊः जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी तेज सिंह यादव को निर्देशित किया गया है कि जनपद में एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्डफ्लू) रोग के बारे में जनसामान्य को अवगत करायें कि यह रोग सामान्यतः यह पक्षियों को ही संक्रमित करता है। इसके अतिरिक्त विपरीत परिस्थितियों में स्पीसीज बैरियर को क्रास कर यह मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। पक्षियों में रोग के प्रसार के बारे में बताया गया कि संक्रमित पक्षियों की आंख श्वास नलिका तथा बीट के सम्पर्क में आने से पक्षियों व मनुष्यों में फैलता है। पक्षियों में मुख्य लक्षण के बारे में बताया गया कि पक्षी को ज्वर आना, फैटल कलगी व पैरो का बैगनी हो जाना, पक्षियों के गर्दन आंखों के निचले हिस्से में सूजन, हरे व लाल रंग की बीट बताया गया।

उन्होंने बताया कि एवियन इन्फ्लुएन्जा(बर्डफ्लू) बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक करने के निर्देश पशुचिकित्साधिकारियों को दे दिये । उन्होंने बताया कि जनपद एवं तहसील स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम,टास्कफोर्स गठित करते हुए समिति को निर्देशित किया है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेन्ट व एण्डी वायरल दवाइयों का इस्तेमाल कर पक्षियों की कलिंग, टीकाकरण, पर्यवेक्षण, विसंक्रमण का कार्य सम्पादित करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी स्तर से समस्त पशु चिकित्साधिकारियों को जनपद में संचालित पोल्ट्री फार्मो का निरीक्षण करने एवं फार्म मालिकों को बायोसिक्योरिटी उपाय अपनाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला अधिकारी द्वारा एहतियातन जनसामान्य की सुविधा के लिये मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित करा दिया गया, जिसका टोल फ्री नम्बर- 18001805141 है। उन्होंने जनसामान्य,मुर्गी पालकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाये। यदि जनपद में कहीं भी पक्षियों,मुर्गियों की अधिक संख्या में अचानक मुत्यु होती है, तो उपरोक्त टोल फ्री पर जानकारी देकर सहयोग करें।

बैठक में बताया गया कि (सूवि) संयुक्त सचिव भारत सरकार, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया है कि Avian Infulenza H5 and H598 in samples of ducks from villages of thalavady south] thakazhi] palipad] Karuvatta district of Alappuzha and villages of Neendoor district of Kottyam & kerla में बत्तख में एच 5 और एच 5 एन 8 एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्डफ्लु) वायरस की पुष्टि हुई एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्डफ्लू) रोग के बारे में बताया कि यह पक्षियों में होनें वाला विषाणु जनिक संक्रमण रोग है।

जिलाधिकारी प्रकाश ने कहा कि खुले में मीट-मांस न बचे व दस्ताने का प्रयोग करें, पक्षियों की असमान मृत्यु की सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम को दें, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार व नगर आयुक्त अजय द्धिवेदी की सह अध्यक्षता में गठित करे, इसके साथ ही तहसील व नगर निगम में भी टाक्स फोर्स का गठन किया जायें।

बैठक में ए0डी0एम0 के0पी0 सिंह, अमर पाल सिंह, विपिन मिश्रा तथा समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।