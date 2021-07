खरबूजे के आकार के फल में विस्फोटक सामग्री भरकर विस्फोट करने की योजना,आतंकियों से पूछताछ में मिले कई चौकाने वाले राज

Teerorist interrogation pan to explode cities with fruit bomb- एटीएस (UP ATS) द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकी मिनहाज के प्लान को लेकर कई खुलासे हुए हैं। आतंकी मिनहाज और उसके साथियों की कानपुर समेत पड़ोसी जनपदों को फ्रूट बम से उड़ाने की योजना था। खरबूज के आकार का बस तैयार कर आतंकियों ने कानपुर और आसपास के जिलों को उड़ाने की योजना बनाई थी