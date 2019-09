तेजस का उद्घाटन फंसा आचार संहिता में, रेलवे बोर्ड ने निर्वाचन आयोग से किया संपर्क

लखनऊ. देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) 4 अक्टूबर को दिल्ली से लखनऊ के रूट पर चलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन यूपी में उपचुनावों (UP Vidhansabha Upchunav) की घोषणा के चलते तेज के उद्घाटन में आचार संहिता (Code of Conduct) का पेंच फंसा है। दरअसल, लखनऊ के चारबाग जंक्शन से तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन होना है। यह कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है। कैंट विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। अब उद्घाटन को लेकर रेलवे बोर्ड ने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तेजस एक्सप्रेस के संचालन की कमान आईआरसीटीसी के पास है।

समय में हुआ बदलाव

तेजस एक्सप्रेस के संचालन को लेकर रेलवे ने 22412 आनंद विहार-नाहरलागुन एक्सप्रेस के समय में बदलाव करने का निर्णय किया है। यह ट्रेन इस समय आनंद विहार से दोपहर 3:45 बजे चलकर कानपुर 8:35 बजे होते हुए लखनऊ रात 10:15 बजे पहुंचती है। आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस का समय बदलकर अब नई दिल्ली से 3:35 बजे तय किया गया है। यह ट्रेन कानपुर रात 8:35 बजे होते हुए रात 10:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इस कारण नाहरलागुन एक्सप्रेस छह अक्टूबर से आनंद विहार से शाम 4:35 बजे चलाकर कानपुर रात 9:35 बजे होते हुए लखनऊ रात 11:15 बजे आएगी। यह ट्रेन तीसरे दिन सुबह 6:55 बजे नारहलागून पहुंचेगी।

सिर्फ दो होंगे स्टॉपेज

दिल्ली से लखनऊ के बीच सिर्फ दो स्टॉपेज होंगे। एक गाजियाबाद दूसरा कानपुर। लखनऊ से दिल्ली आते वक्त भी यह ट्रेन गाजियाबाद और कानपुर स्टॉपेज पर ही रुकेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार,

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस तरह एयरपोर्ट चलाता है, उसी तरह प्राइवेट कंपनियां ट्रेन चलाएंगी।

ये भी पढ़ें: देश में कारपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस का ट्रायल रन शुरू, लखनऊ से गोरखपुर हुई रवाना