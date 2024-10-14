लियोनिड्स उल्का की भीषण बारिश के 22 साल बाद फिर बने आसार

Astronomical Phenomenon:लियोनिड्स उल्का की भीषण बारिश को लेकर खगोल विज्ञानियों और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में उत्सुकता का माहौल है। अब 22 साल बाद आसमान में लियोनिड्स उल्का की बारिश के आसार बन रहे हैं। खगोलविदों के मुताबिक 16 और 17 नवम्बर की मध्यरात्रि को लियोनिड्स उल्का की बारिश चरम पर होने की संभावना है। तब सामान्य से अधिक उल्काएं आसमान में टूटते तारे जैसी नजर आएंगी। ये तब होता है जब हमारी पृथ्वी ‘धूमकेतु टेंपल-टटल’ द्वारा छोड़े गए मलबे से होकर गुजरती है। इस धूमकेतु को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में करीब 33 साल का लंबा वक्त लगता है। लियोनिड्स उल्का बौछार प्रतिवर्ष नवंबर में सक्रिय होती है।