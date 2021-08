यूपी के इन शहरों के मार्गों का होगा नामकरण, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा नाम

The Names of These Roads will be Kept after Kalyan Singh- उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के सड़कों का नाम दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan Singh) के नाम पर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से मार्गों का नाम होगा।