The UP Show : अमित शाह बोले- नहीं वापस होगा सीएए, कांव-कांव रहे विपक्षी दल

The UP Show : राजधानी लखनऊ के एक छोर पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरे छोर पर देश के गृहमंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में उसका ककहरा सिखा रहे थे। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि सरकार जब तक सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लेगी, धरना जारी रहेगा। उधर, अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा कि जिसको विरोध करना है करे, किसी भी कीमत पर सीएए वापस नहीं होगा। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राहुल बाबा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती समेत सारी ब्रिगेड कांव-कांव कर रही है। आप देख रहे हैं दि यूपी शो The UP Show...