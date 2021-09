राशन कार्ड बनवाना और बदलवाना हुआ आसान, जनसेवा केंद्रो में मिलेगी सुविधा

These Services Related to Ration Card are now Available to People- कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड अपडेट कराना होता है या इसमें कुछ जानकारियों को बदलवाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है जब राशन कार्ड खो जाता है और उसे नया बनवाना पड़ता है। इसके लिए काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मगर सरकार सरकार अपने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इस समस्या का समाधान उपलब्ध करा रही है।