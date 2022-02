Valentine's Day: कपल्स के बीच लड़ाई की वजह होते हैं यह पांच कारण, इस वैलेंटाइन वीक अपनाएं ये टिप्स, दूर होंगे गिले शिकवे

Valentine's - वैलेंटाइन वीक वैसे ही कपल्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। टेडी बियर महज एक खिलौना या शोपीस न होकर आपके लिए अपनी फीलिंग्स को बताने का जरिया होता है। यही कारण है कि टेडी डे के दिन लव बर्ड अपने पार्टनर को अलग-अलग तरह के टेडी गिफ्ट करते हैं। यह छोटा सा गिफ्ट कपल्स के बीच होने वाली तकरार को खत्म करने का बड़ा कारण बन सकता है।

रोज डे और चॉकलेट डे के बाद आज यानी 10 फरवरी को टेडी डे है। टेडी डे (Teddy Day) वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) के चौथे दिन मनाया जाता है। इस दिन कपल्स अपने पार्टनर को टेडी बियर गिफ्ट कर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है या आप दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती है, तो इस दिन पर अपने पार्टनर को टेडी डे गिफ्ट करके सारे गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। वैलेंटाइन वीक वैसे ही कपल्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। टेडी बियर महज एक खिलौना या शोपीस न होकर आपके लिए अपनी फीलिंग्स को बताने का जरिया होता है। यही कारण है कि टेडी डे के दिन लव बर्ड अपने पार्टनर को अलग-अलग तरह के टेडी गिफ्ट करते हैं। यह छोटा सा गिफ्ट कपल्स के बीच होने वाली तकरार को खत्म करने का बड़ा कारण बन सकता है। हम आपको पांच ऐसे कारण बताएंगे जो कपल्स के बीच लड़ाई का कारण बनते हैं। इन कारणों को दूर करेंगे, तो न सिर्फ आज बल्कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक सुकून में रहेंगे।

