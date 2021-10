पांच राज्यों से यूपी आने वालों को एंट्री से पहले दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट

Those coming to UP from five states will have to show corona report - उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने पांच राज्यों से यूपी आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केरल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय से यूपी आने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। इन सभी राज्यों से आने वाली ट्रेनें मथुरा में रुकती हैं।