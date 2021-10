यूपी में साढ़े तीन लाख किसानों को मिलेगा मुफ्त तिलहन बीज

Three and a half lakh farmers will get free oilseed seeds in UP- यूपी में साढ़े तीन लाख किसानों को तिलहन का मुफ्त बीज मिलेगा। दरअसल, रबी के मौसम में प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा उपहार देने की योजना बना रही है।