एक ही परिवार के तीन लोगों की जहर खाने से मौत, रुपयों के लेनदेन का था विवाद

UP News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ही परिवार के तीन लोगों की जहर खाने से मौत हो गई। बाप-बेटी के बाद इलाज के दौरान पत्नी की भी मौत हो गई।

जानकीपुरम के सल्तानपुर गांव में बुधवार के दंपति ने 15 वर्षीय पुत्री समेत जहरीला पदार्थ का लिया। हालत गंभीर होने पर तीनों को केजीएमयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया। जहां, डाक्टरों ने पिता-पुत्री को मृत घोषित कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कुछ देर बाद महिला की भी मौत हो गई। 45 वर्षीय शैलेंद्र कुमार ट्यूबवेल विभाग में जेई थे। दोपहर शैलेंद्र उनकी 40 वर्षीय पत्नी गीता और बेटी प्राची ने संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ का लिया। हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रामा सेंटर ले जाया गया। लेकिन यहां डॉक्टरों ने बाप बेटी को पहले ही मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान प्तनी गीता की भी मौत हो गई।

Three people of the same family died due to poisoning dispute was about money