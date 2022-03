Toll Tax : अब गाड़ी वाले बाबू को चुकाना होगा 10 से 65 रुपए अधिक टोल टैक्स, देखिए नई दरों की सूची

Toll Tax Increase : यदि आप भी चार पहिया वाहन चालक है तो ये खबर जरूर पढ़िए। 1 अप्रैल से टोल टैक्स के दामों पर बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इन टोल नाकों से निलकने वाले चालक हैं तो देखिए नई दरों की लिस्ट....

लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की मार झेल रहे वाहन स्वामियों को अब टोल टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा। दरअसल, नेशनल हाईवे का सफर एक अप्रैल से महंगा हो जाएगा। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) टोल टैक्स में 10 से 65 रुपये तक की वृद्धि की है। विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपये व कामर्शियल में 65 रुपये तक बढ़ोतरी की है।

Toll tax will be expensive here from April 1