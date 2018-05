लखनऊ. नरेश अग्रवाल के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई विवादित पोस्ट शेयर किये जा रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुराने बयानों को आधार बनाकर भाजपा पर हमला बोला है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक ट्वीट को ट्विटर पर शेयर किया गया है जिसमें मालवीय ने नरेश अग्रवाल की तुलना पकिस्तान के प्रवक्ता से की थी।

पुराने ट्वीट को शेयर कर रहे यूजर

बॉबिन्स अब्राहम नाम के ट्विटर यूजर ने अमित मालवीय का एक पुराना ट्वीट शेयर किया है। यह ट्वीट कुलभूषण जाधव पर नरेश अग्रवाल के दिए बयान के बाद किया गया था जिसमें नरेश अग्रवाल ने कहा था कि भारत में आतंकियों के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा पकिस्तान में कुलभूषण जाधव के साथ हो रहा है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा था कि समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले राहुल गांधी और नरेश अग्रवाल एक ही जैसे हैं। यह भी लिखा गया था कि यूपीए के रहते देश को दुश्मनों की क्या जरूरत है।

इस तरह यूजर्स ने किया नरेश अग्रवाल का स्वागत

यूज़र ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इस पुराने ट्वीट के साथ भाजपा में इस नए नेता का स्वागत होना चाहिए। इसी तरह एक यूजर ने संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा का एक पुराना ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें सिन्हा ने लिखा है था कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को नरेश अग्रवाल के पकिस्तान से संबंधों की जांच करानी चाहिए। ट्विटर पर ऐसे कई पोस्ट शेयर कर नरेश अग्रवाल की भाजपा में वापसी पर सवाल उठाये जा रहे हैं।

