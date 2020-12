मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और संजय सिंह के बीच छिड़ा ट्विटर वार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को ट्वीट करते हुए तंज कसा कि 'क्या भाजपा ने पकौड़ा योजना के बाद भगौड़ा योजना शुरू कर दी?' जवाब में सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने मैंने जो सवाल पूछे थे आज तक उनके जवाब नहीं मिले।

सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा- इंतजार रहेगा

मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप का नाज़ी सिद्धांत 'Repeat a lie often enough and it becomes the truth' मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछे थे, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, अगर उन सवालों का जवाब मिल जाए तो डिबेट ही समाप्त हो जायेगी। इंतज़ार रहेगा

पकौड़ा योजना के बाद क्या भगौड़ा योजना शुरू कर दी? संजय सिंह

वाह, सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपने तो बेशर्मी की हद ही ख़त्म कर दी जब मनीष सिसोदिया जी आपके आमंत्रण पर लखनऊ आए तो आप भाग लिये स्कूल तक नहीं देखने दिया। 'क्या भाजपा ने पकौड़ा योजना के बाद भगौड़ा योजना शुरू कर दी?'

