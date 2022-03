2 इन 1 टच डिस्प्ले के साथ आया सस्ता लैपटॉप, 360 डिग्री घूमकर बन जाएगा लैपटॉप

ऑफिस वर्क या ऑनलाइन स्टडी के लिए अगर आप सस्ता लैपटॉप खरीदना चाहते हैं वह भी किफायती दाम में तो आप बाजार में उपलब्ध LG11TC50Q क्रोमबुक खरीद सकते हैं। एलजी ने अपने घरेलू बाजार में LG11TC50Q क्रोमबुक को लॉन्च किया है।

Published: March 22, 2022 12:16:48 am

ऑफिस वर्क या ऑनलाइन स्टडी के लिए अगर आप सस्ता लैपटॉप खरीदना चाहते हैं वह भी किफायती दाम में तो आप बाजार में उपलब्ध LG11TC50Q क्रोमबुक खरीद सकते हैं। एलजी ने अपने घरेलू बाजार में LG11TC50Q क्रोमबुक को लॉन्च किया है। जैसा कि नाम से पता लगता है, नया क्रोमबुक गूगल के क्रोम ओएस पर काम करता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 360 डिग्री घूमता है। इसे लैपटॉप और टैबलेट दोनों की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लैपटॉप खासतौर से छात्रों के लिए बनाया गया है।

Two in One Touch Display Chromebook Laptop 360 Degree Check Price