IAS in UP: उत्तर प्रदेश में दो IAS वरिष्ठ अफसरों ने वीआरएस के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया है।

उत्तर प्रदेश कैडर के दो आईएएस अधिकारी वीआरएस (स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति) के लिए आवेदन किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में केंद्रीय सूचना आयोग में सचिव पद पर तैनात आईएएस अफसर जूथिका पाटणकर स्टडी लीव पर चल रहीं हैं। 2003 बैच के आईएएस अफसर विकास गोठलवाल ने वीआरएस के लिए यूपी सरकार के नियुक्ति विभाग में आवेदन किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों अधिकारी आखिर समय से पहले वीआरएस क्यों लेना चाहती हैं।

